На базе Хмеймим торжественно отметили День ВКС

Торжественное празднование Дня военно-космических сил (ВКС) состоялось на авиабазе Хмеймим, расположенной в Сирии. Об этом в среду, 12 августа, сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.

В рамках традиции началом торжественного мероприятия стало награждение личного состава группировки российских войск в Сирии. Затем над строем пронеслись тактические бомбардировщики Су-24 и истребители Су-35.

«У нас экипаж самый лучший. Мы взаимодействуем всегда на высоком уровне. Взаимопонимание на отличном уровне. Плюс отличные характеристики нашего комплекса авиационного нам позволяют выполнять все задачи», — рассказал один из летчиков.

«Летали, температуры были и 45 и 47 градусов, машина себя достойно ведет силовая установка работает отлично, авиационные бомбы работают отлично. Никаких нареканий по машине нет», — поделился командир вертолета Ка-52 Евгений Иванов.

Российские ВКС находятся в Сирии начиная с 2015 года. Помощь летчиков России сирийскому правительству способствовала почти полноценному освобождению страны от боевиков из исламских группировок.

Ранее, 7 августа, в Международный день «Врачи мира за мир» российские военные медики на базе Хмеймим получили награды. Специалисты оказали медицинскую помощь более 2 тыс. мирных жителей Сирии, половина из которых является детьми.