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Сотрудники приозерной базы рассказали о крушении вертолета на Камчатке

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Момента падения вертолета Ми-8 на Камчатке не было видно по причине сильного тумана. Сотрудники авиабазы, куда должно было приземлиться судно, слышали только звук рухнувшего в воду воздушного аппарата, о чем в среду, 12 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как рассказали специалисты, работающие на камчатской базе, после услышанного падения вертолета они сразу направились на место происшествия на моторных лодках.

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Температура воды в Курильском озере оценивается в 14 градусов. Ми-8 полностью погрузился в водоем.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Параллельно продолжаются поиски пропавших.

Крушение вертолета Ми-8 произошло ранее этим же днем, 12 августа.

Уточняется, что падение случилось при попытке посадки воздушного судна. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Источники телеканала РЕН ТВ указали, что на борту воздушного аппарата находились 17 человек, в том числе один ребенок. В результате авиакатастрофы выжили семь пассажиров.

Также источники «Интерфакса» сообщали о 10 погибших в результате авиакатастрофы. В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения отметили, что состояние двоих пострадавших пассажиров Ми-8 оценивается как тяжелое, но не сообщили о погибших.

По факту крушения Ми-8 Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по вопросу безопасности полета в соответствии с положениями, предусмотренными российским законодательством.

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