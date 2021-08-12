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Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского за полет на остров Змеиный

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Полет президента Украины Владимира Зеленского на остров Змеиный — это нарушение правил безопасности и по совместительству грубая ошибка. Об этом во вторник, 11 августа, заявил заместитель секретаря Совета безопасности страны, бывший заместитель командующего Силами спецопераций Сергей Кривонос.

Он отметил, что украинский лидер в сопровождении других представителей руководства Украины летел в одном вертолете, что по словам Кривоноса, можно охарактеризовать как непрофессиональное и необдуманное решение.

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«На войне командир и начальник штаба на одном борту не летают, и в одной машине не ездят. Даже при отсутствии боевых действий на территории страны — это закон. А здесь: целый штаб страны в одном вертолете летит над морем под прицелом российских ракет», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице украинского генерала в Facebook.

Такими заключениями Кривонос поделился после ознакомления с фотографиями, опубликованными на сайте Зеленского: на представленных кадрах можно наблюдать, как украинский лидер покидает вертолет вместе с военными.

Накануне, 10 августа, украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль сообщил о том, что Владимир Зеленский отказывается от встречи с президентом России Владимиром Путиным по причине боязни своего российского коллеги. Москаль предположил, что по этой причине глава Украины откажется от визита в Москву.

Ранее, в апреле, Зеленский предложил встретиться с Путиным «в любой точке» Донбасса. По его словам, разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

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