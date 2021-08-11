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Госпитализированного рэпера Птаху успешно прооперировали

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Рэп-исполнителя Давида Нуриева, более известного как Птаха, успешно прооперировали в московской больнице. О состоянии Нуриева рассказала в соцсетях его супруга Лана Реутова.

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«Все, кто переживает за мужа, не переживайте. Операция закончилась. Она прошла удачно. Все хорошо, была у него в больнице и сейчас поеду опять», — сообщила девушка.

Реутова также поделилась с поклонниками, что ее муж первым делом после операции попросил привезти ему печенье и очень расстроился, узнав, что ему запрещено есть после операции до следующего дня.

Позже сам артист заметил, что у него удалили из желчного пузыря камень размером два сантиметра.

В понедельник, 9 августа, рэпер почувствовал острую боль и вызвал скорую, его отвезли в больницу, сделали анализы и диагностировали холецистит.

После госпитализации он некоторое время не выходил на связь, но потом выяснилось, что его усыпили, так как он нервничал и не давал провести гастроскопию.

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