Госпитализированный рэпер Птаха перестал выходить на связь

Музыкант Давид Нуриев, более известный под псевдонимом Птаха, перестал выходить на связь после госпитализации. Об этом во вторник, 10 августа, рассказала его PR-менеджер Марина Евстифеева.

«К сожалению, Давид не выходит на связь с того момента, как его забрали. Мы сами очень беспокоимся о его здоровье, пытаемся звонить, но он не на связи и никаких комментариев по поводу своего здоровья нам не дает», — уточнила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Евстифеевой, артист попал в больницу не из-за коронавируса. Причиной госпитализации стали боли в желудке. Представитель рэпера не в курсе о том, что ему предстоит сделать операцию.

Сам Птаха ранее во вторник сообщил, что накануне ночью его привезли в больницу, сделали все анализы и решили, что операция необходима, пишет Pravda.Ru.