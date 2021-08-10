В Москве экстренно госпитализировали рэпера Птаху

Музыкант Давид Нуриев, более известный под псевдонимом Птаха, экстренно госпитализирован в Москве. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Вчера ночью меня привезли в больницу. Сделали все анализы и решили, что операция необходима. Днем я чуть не «откинулся» от капельницы», — написал артист.

По его словам, в медучреждении он получает всю необходимую помощь. При этом днем ранее врачи решили «усыпить» артиста, так как он слишком нервничал и не давал провести гастроскопию.

Накануне Нуриев вызвал скорую помощь из-за сильной боли в животе. Врачи выявили у него острый холецистит — воспаление желчного пузыря. Состояние музыканта оценивается как средняя степень тяжести, дополняет «Газета.ру».

15 июня российский рэп-исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, выписался из больницы, куда он попал из-за коронавируса. При этом музыкант продолжил реабилитацию дома, добавил его представитель. По ее словам, Тарасов уже чувствует себя лучше.