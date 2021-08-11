Четверо пострадали при столкновении автобуса с двумя автомобилями в Москве

Четыре человека пострадали в столкновении рейсового автобуса с двумя автомобилями на Парковой улице в Москве. Об этом в среду, 11 августа, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что среди пострадавших — беременная женщина, в момент аварии она находилась в такси.

На месте ДТП работают экстренные службы, обстоятельства и причины аварии устанавливаются, отмечает телеканал.

4 августа в Москве на 29-м км Боровского шоссе автобус столкнулся с «КамАЗом». По данным пресс-службы департамента здравоохранения, в аварии пострадали 11 человек, в том числе двое детей.

Сообщалось, что водитель автобуса имеет 30-летний стаж работы. В Мосгортрансе он работает уже 11 лет. Перед сменой прошел медосмотр.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.