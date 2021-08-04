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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Москве
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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Москве

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Уголовное дело возбуждено по факту аварии, произошедшей в среду с участием автобуса на Боровском шоссе в Москве. Об этом 4 августа сообщили в пресс-центре МВД России.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В ведомстве напомнили, что водитель автобуса уже задержан и находится в УВД по ТиНАО.

Авария произошла ранее в этот день на 29-м км Боровского шоссе. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса № 750, следовавшего из Внуково в Саларьево, не справился с управлением при обгоне. Точную причину установят в ходе следственных мероприятий.

Вместе с этим в столичном дептрансе сообщили, что водитель автобуса имеет 30-летний стаж работы и работает в Мосгортрансе уже 11 лет, перед сменой он прошел медосмотр.

По данным пресс-службы департамента здравоохранения, в аварии пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у нее черепно-мозговая травма. В тот же день вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии с места аварии.

Всего, как отмечали в дептрансе, были госпитализированы семь пассажиров автобуса, другие от госпитализации отказались. Московская прокуратура также взяла на контроль ход проверки по факту ДТП.

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