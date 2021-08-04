Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП с автобусом в Москве

Московская прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту ДТП с участием автобуса и грузовика на Боровском шоссе. Об этом сообщили в среду, 4 августа, в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой полицейскими по факту ДТП с рейсовым автобусом», — рассказали в прокуратуре агентству городских новостей «Москва».

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии с места аварии. Также стало известно, что пострадавшая в ДТП беременная женщина получила черепно-мозговую травму.

Ранее в среду сообщалось, что водитель автобуса, который попал в ДТП на Боровском шоссе в Москве, не справился с управлением при обгоне.

По данным дептранса пострадали в аварии 11 человек, передает RT. Одна женщина находится находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что водитель автобуса имеет 30-летний стаж работы. В Мосгортрансе он работает уже 11 лет. Перед сменой прошел медосмотр. Режим труда и отдыха не был нарушен, сообщает телеканал «360».

ДТП произошло на 29 км Боровского шоссе. В аварию попал рейсовый автобус № 750, следовавший из Внуково в Саларьево.