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Пострадавшая в ДТП с автобусом и КамАЗом находится в тяжелом состоянии

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Одна из пострадавших в результате ДТП с автобусом и КамАЗом в столице находится в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 4 августа, сообщает Госавтоинспекция Москвы.

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«На 29 км Боровского шоссе произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля коммунальных служб. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 8 пассажиров автобуса», — приводит слова Госавтоинспекции РЕН ТВ.

Состояние одной из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Авария произошла на Боровском шоссе 4 августа. По предварительной информации, «КамАЗ» врезался в пассажирский автобус. По данным РЕН ТВ, как минимум десять человек пострадали в результате ДТП.

На данный момент причины аварии устанавливаются.

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