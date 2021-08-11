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Эксперт оценил заявление Шойгу об угрозе разложения общества в стране

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Угрозой для России является леволиберальная повестка, которую ей пытаются навязать. Об этом заявил юрист и общественный деятель Илья Ремесло, комментируя слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о внутренней угрозе разложения общества в стране.

По словам юриста, данная повестка нацелена на уничтожение традиционных ценностей.

«Вся эта так называемая леволиберальная повестка, которая занимается уничтожением традиционных ценностей и которая их уже практически уничтожила в США, то есть мы видим, что там происходит: встают на колени, каются перед кем-то. То же самое пытаются навязать в нашей стране», — сказал эксперт в беседе с РЕН ТВ 11 августа.

Соответствующее заявление Шойгу сделал накануне в ходе выступления на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». По его словам, наиболее страшной угрозой для страны является разложение общества. Министр отметил, что в то время как внешние угрозы понятны и им можно противостоять, внутренние представляют гораздо большую опасность.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя данное высказывание министра, отметил, что разложение общества — это очень серьезная угроза. Он убежден, что если человек не любит свою страну и не гордится достижениями своих предков, он перестает быть гражданином и «превращается в массу, подверженную любому влиянию».

Политолог Николай Калмыков отметил важность и актуальность темы, которую поднял Шойгу. Помочь решить данную проблему может патриотическое воспитание молодежи, считает специалист.

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