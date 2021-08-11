Эксперты прокомментировали заявление Шойгу о внутренней угрозе в России

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, а также политолог Дмитрий Фетисов в среду, 11 августа, прокомментировали «Известиям» слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, о главной внутренние угрозе России.

Накануне Шойгу заявил, что наиболее страшной угрозой для страны является разложение общества. Он отметил, что в то время как внешние угрозы понятны, и им можно противостоять, внутренние представляют гораздо большую опасность.

«Безусловно, разложение общества — это очень серьезная угроза. Если человек не любит свою страну, не придерживается традиций своего государства и не гордится достижениями своих предков, он перестает быть гражданином и превращается в массу, подверженную любому влиянию»,— прокомментировал Виктор Литовкин.

По его словам, человек без убеждений является находкой для врага, «который хочет разложить страну, воспользовавшись глупостью».

Эксперт также подчеркнул, что сейчас молодые люди далеко не всегда интересуются, что они могут сделать для государства, поскольку, по его мнению, власти пока плохо прививают эти мысли.

Литовкин отметил, что разговоры о воспитании патриотизма так и остаются на уровне разговоров. При этом эксперт заявил, что хотя существуют Юнармия, кадетские корпуса и школы благородных девиц, это делается в основном усилиями Москвы, в то время как на местах порой нет на это средств.

В свою очередь Дмитрий Фетисов указал, что в целом в России наблюдается падение интереса населения к культуре и литературе. Он вместе с тем заметил, что молодое поколение показывает нормальную динамику, и проблема стоит не столь остро.

«Сейчас происходит смена поколений и интересов. Конечно, государство будет пытаться контролировать этот вопрос», — резюмировал политолог.

Ранее, 3 июля, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько заявил, что попытки западных стран «взорвать» Россию изнутри — это одна из основных угроз национальной безопасности страны. По его словам, для этого применяются информационные атаки, дезинформация, а также попытки манипулировать массовым сознанием.