Политолог объяснил заявление Шойгу об угрозе разложения общества в стране

Политолог Николай Калмыков отметил важность и актуальность темы, которую поднял министр обороны России Сергей Шойгу, заявив о внутренней угрозе разложения общества в стране.

«Когда общество сплочено — друг или родственник всегда убережет от поспешного поступка, а то и преступления. Поругавшиеся молодожены, уважающие родителей и дедов, с наибольшей вероятностью смогут найти решение, если будет кому подсказать, а не как сейчас у многих — расфрендил из друзей и семья удалена из жизни», — подчеркнул эксперт.

Помочь решить данную проблему может патриотическое воспитание молодежи, считает Калмыков.

«Когда твое село родное, полное друзей — куда больше вероятность, что, отучившись в вузе, ты вернешься создать ферму или производство, чем в случае, когда все твои друзья и воспитатели — вымышленные персонажи без родины, пола и привязки к истории», — указал он.

Кроме того, как подчеркнул политолог, стране необходимо укрепить «арсенал гуманитарного вооружения».

«Пора работать с писателями, художниками, современным театром, малыми формами кино в троекратном размере. Стоит открыть не только грантовые программы для первых инициатив молодежи и делать не только большие макропроекты с госорганизациями или корпорациями», — отметил Калмыков.

По его мнению, следует запретить покупку франшиз зарубежных шоу и сериалов, делая упор на отечественных создателей контента.

«Нам нужно выращивать новую плеяду творцов, генераторов смыслов, создателей медиа- и творческого контента, способного бороться за внимание самых разных аудиторий, сохранять традиции, развеивать мифы зарубежной пропаганды», — добавил эксперт.

Военный аналитик Константин Сивков, в свою очередь, уточнил, для какой части общества наиболее актуальна тема, которую поднял Шойгу.

«Важен сам факт, что ставится об этом вопрос. Но необходимо определиться, о какой части общества речь. В крупной бизнес-элите действительно заметно разложение. Она развращена и не преследует интересы страны. Требуется предпринимать решительные шаги, чтобы крупные компании работали на благо государства, а не в корыстных целях», — подчеркнул он.

Соответствующее заявление Шойгу сделал накануне в ходе выступления на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». По его словам, наиболее страшной угрозой для страны является разложение общества. Министр отметил, что в то время как внешние угрозы понятны и им можно противостоять, внутренние представляют гораздо большую опасность.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя данное высказывание министра, отметил, что разложение общества — это очень серьезная угроза. Он убежден, что если человек не любит свою страну и не гордится достижениями своих предков, он перестает быть гражданином и «превращается в массу, подверженную любому влиянию».