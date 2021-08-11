В Красноярском крае обнаружили десятки мертвых оленей
На берегу реки Хатанга на Таймыре обнаружили 56 мертвых северных оленей. Об этом 11 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.
Туши животных обнаружил государственный инспектор отдела госконтроля, надзора охраны и использования объектов животного мира минэкологии Красноярского края Александр Беляев. Он же сообщил о находке в полицию.
Как отметил Беляев, некоторые олени утонули, другие были застрелены. Погибшие животные были дикими, среди них большая часть — молодые особи.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до двух лет.
Как указал инспектор, после его обращения в полицию на него стало оказываться давление. От Беляева требуют, чтобы он уволился с работы.
Ранее в апреле в водоеме села Авдон Уфимского района произошла массовая гибель рыбы. Ситуацию взяли на контроль Средневолжское территориальное управление Росрыболовства и министерство экологии Башкирии. По предварительным данным, рыба погибла в искусственном водоеме, куда промышленные предприятия сбрасывают сточные воды.