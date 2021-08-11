Прямой эфир
Мир
В Киеве сочли угрозой экономической безопасности существенную долю торговли с РФ
Общество
Символом ЧМ по пляжному волейболу – 2021 стала жар-птица Жаришка
Мир
Зеленский утвердил стратегию по евроинтеграции Украины
Мир
Подозреваемого в шпионаже британца арестовали в Германии
Общество
Генпрокуратура взяла под контроль ситуацию с разливом нефти в Новороссийске
Экономика
В НСФР предложили привязать кредитные истории к СНИЛС и ИНН
Наука
Ученые создали базу данных для культивирования клеток млекопитающих
Туризм
Власти Красноярского края изменили правила въезда в Дудинку и Норильск
Мир
Япония смягчит карантинные меры для прибывающих из Москвы

В Красноярском крае обнаружили десятки мертвых оленей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На берегу реки Хатанга на Таймыре обнаружили 56 мертвых северных оленей. Об этом 11 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

С прицелом на будущее: власти намерены ужесточить требования для охотников
Кто теперь сможет получить право на оружие

Туши животных обнаружил государственный инспектор отдела госконтроля, надзора охраны и использования объектов животного мира минэкологии Красноярского края Александр Беляев. Он же сообщил о находке в полицию.

Как отметил Беляев, некоторые олени утонули, другие были застрелены. Погибшие животные были дикими, среди них большая часть — молодые особи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до двух лет.

Как указал инспектор, после его обращения в полицию на него стало оказываться давление. От Беляева требуют, чтобы он уволился с работы.

Ранее в апреле в водоеме села Авдон Уфимского района произошла массовая гибель рыбы. Ситуацию взяли на контроль Средневолжское территориальное управление Росрыболовства и министерство экологии Башкирии. По предварительным данным, рыба погибла в искусственном водоеме, куда промышленные предприятия сбрасывают сточные воды.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021