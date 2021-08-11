Всё сложится: что будет с Samsung после отказа от серии Galaxy Note

Samsung провела очередную презентацию, на которой показала новые складные смартфоны Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3. Впервые за последние 10 лет компания не показала на шоу, посвященном новинкам второй половины года, устройство серии Galaxy Note. Вендор решил заменить традиционные фаблеты устройствами нового типа с гибкими экранами. Большинство экспертов считают, что рокировка не сильно скажется на рыночной доле южнокорейского бренда в России. Поскольку серия Galaxy Note всегда занимала небольшую нишу и была интересна в основном фанатам бренда, которые теперь переключатся на «раскладушки». Вместе с тем некоторые специалисты не верят, что Flip и Fold добьются большего успеха, чем предшествующие им фаблеты. По некоторым данным, за всё время в России было продано всего 20 тыс. смартфонов с гибкими экранами, что несравнимо мало даже по отношению к результатам Galaxy Note.

Складные технологии

Компания Samsung провела ежегодную летнюю презентацию, главными анонсами которой стали смартфоны Galaxy Z Flip3 и старшая модель — Galaxy Fold3 . Основная особенность новинок — гибкие экраны, которые позволяют складывать смартфоны пополам . У Flip3 горизонтальная линия сгиба, у Fold3 — вертикальная.

Другим важным отличием во внешнем виде новинок стали размеры экранов. У Flip3 основная и дополнительная матрицы с диагоналями 6,7 и 1,9 дюйма соответственно, а у Fold3 — 7,6 и 6,2 дюйма. Также младшая модель получила только две камеры — широкоугольную и сверхширокоугольную (с большим углом обзора) с разрешением 12 мегапикселей (Мп). Fold3 может похвастаться еще и телефотокамерой для увеличения изображения. У всех трех модулей разрешение 12 Мп. Кроме того, Fold3 получил фронтальную камеру на 4 Мп, встроенную под матрицу. У Flip3 она имеет разрешение 10 Мп, но встроен объектив в О-образный вырез в экране, что снижает полезную площадь. Fold3 получил поддержку фирменного стилуса S-Pen Pro, а Flip3 — нет.

Всё сложится Samsung Galaxy Z Fold3 Фото: REUTERS/Samsung Electronics

У обеих моделей одинаковые процессоры — 8-ядерные Snapdragon 888 . Но есть и внутренние различия. Например, у Fold 3 оперативная память объемом 12 гигабайт (Гб), внутренняя — на 256 или 512 Гб. У Flip3 — 8 Гб и 128 или 256 Гб. Обе модели получили защиту от влаги стандарта IPX8, которая позволяет безопасно погружать устройства в воду на время до 30 минут на глубину до 1,5 м.

Обе новинки поступят в продажу 10 сентября. Цена Flip3 — 89 990 рублей за версию на 128 Гб и 94 990 рублей за вариант на 256 Гб. Старшую модель с памятью 256 Гб будут продавать по 159 990 рублей. Модификация с памятью 512 Гб обойдется в 169 990 рублей.

В компании ожидают, что новое поколение складных устройств будет самым продаваемым в своей нише, сказал «Известиям» глава Samsung Mobile в России Александр Углов.

— Об этом свидетельствуют как данные по продажам предыдущего поколения (Galaxy Z Fold2), так и показатели исследований и анализа обратной связи от пользователей, — сказал он.

Щепотка роскоши

Многие опрошенные «Известиями» эксперты считают складные смартфоны перспективной нишей, которая сегодня не может похвастаться большими объемами продаж, но довольно быстро растет.

В «Связном» отметили, что за первые шесть месяцев 2021 года в России было продано 7,7 тыс. смартфонов с гибким экраном на сумму более 1 млрд рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года эти показатели больше на 90 и 80% соответственно. Популярностью среди россиян в этой нише пользуются Samsung Galaxy Z Fold2, Samsung Galaxy Z Flip и Motorola RAZR 5G , уточнил представитель ритейлера.

— Смартфоны с гибким экраном активно набирают популярность, несмотря на достаточно высокую цену и благодаря современному форм-фактору. Это новая ниша на рынке, у которой вполне понятные перспективы, так как пользователи любят всё новое, а прямоугольные экраны — это уже шаблонно, — сказал вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин.

В «М.Видео-Эльдорадо» не раскрыли абсолютных чисел по продажам складных смартфонов, но отметили, что по итогу первой половины 2021 года они зарегистрировали рост на 85% в штуках и на 75% в деньгах. Самая популярная модель в России, по данным ритейлера, Galaxy Fold2. Средняя стоимость таких смартфонов — около 130 тыс. рублей, это на 6% меньше, чем годом ранее.

Всё сложится Samsung Galaxy Fold2 Фото: Global Look Press/Stefan Boness/Ipon

В МТС отметили, что за два года, то есть за всё время присутствия складных смартфонов на рынке, в России было продано 20 тыс. устройств с гибкими экранами.

Для сравнения: по данным «М.Видео-Эльдорадо», только за первую половину 2021 года в России было продано 13 млн смартфонов. Из них 15% пришлось на долю флагманских устройств, которые в среднем стоят дороже 50 тыс. рублей.

Некоторые аналитики по отношению к будущему складных смартфонов настроены скептически. Например, руководитель аналитического центра холдинга GS Group Александр Сурков считает, что складные смартфоны — это премиальный сегмент, который априори не может быть большим и поддерживается за счет относительно малого числа энтузиастов и состоятельных людей, желающих продемонстрировать способность купить исключительное устройство .

— Думаю, в Россию будет отправлено около 0,5–1% от общего объема поставок новых складных смартфонов Samsung, то есть примерно 30–50 тыс. юнитов . Снижение цены позволит немного увеличить долю таких смартфонов на рынке, но массовыми они никогда не станут. Как минимум потому, что форм-фактор раскладушки не очень удобен сам по себе — смартфон приходится часто открывать и закрывать. Люди от него давно ушли и едва ли захотят возвращаться, — сказал эксперт.

Аналитик TelecomDaily Илья Шатилин, опираясь на данные ритейлеров, также сомневается в том, что за анонсом Galaxy Flip3 и Fold3 последует взрывной рост продаж складных смартфонов.

Несгибаемое упрямство

Прошедшая презентация Samsung стала первым за последние десять лет шоу компании, посвященным новинкам второго полугодия, на котором не были представлены смартфоны серии Galaxy Note . Долгое время отличительными чертами этих моделей были большая диагональ экрана и поддержка стилуса. Эксперты считают, что выбор в пользу смартфонов нового форм-фактора практически не скажется на доле Samsung в России. Даже несмотря на то, что складные смартфоны, очевидно, продаются меньшими тиражами, чем традиционные.

— Просадки в продажах у Samsung из-за отказа от линейки Note не будет. Серия фаблетов всегда была дополнением для фанатов бренда, продажи которого радикально не влияли на рыночную долю вендора. Думаю, новые аппараты смогут заменить серию Note, — сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Всё сложится Samsung Galaxy Note20 Фото: Global Look Press/AFLO

Он считает, что линейка Galaxy Note давно исчерпала свою актуальность , потеряв преимущества широкой диагонали, и поэтому из-за небольшого спроса в последние годы не имела принципиальной важности для Samsung с точки зрения продаж.

— Думаю, за последний в год в Россию было отправлено не больше 50–100 тыс. устройств серии Note. Раньше поставки были несколько выше, но даже тогда назвать устройства этой серии массовыми было нельзя, — сказал Эльдар Муртазин.

В МТС тоже считают, что если отказ от линейки фаблетов и повлияет на продажи Samsung в России, то очень незначительно . По данным компании, в 2020 году доля Note в модельном ряду южнокорейского бренда занимала 1,5% в натуральном выражении. В «Связном» также отметили незначительное участие этой серии в показателях Samsung. По словам Михаила Догадина, актуальность фаблетов окончательно перечеркнуло появление поддержки стилусов в основной линейке флагманов Galaxy S в 2021 году.