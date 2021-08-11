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Эксперт ВОЗ оценил опасность варианта коронавируса «Йота»

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Предварительные данные о варианте коронавируса «Йота» говорят о том, что мутация не приводит к серьезной болезни. Об этом 11 августа заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

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«Предварительные данные из Нью-Йорка говорят о том, что этот вариант не приводит к более тяжелому заболеванию и не приводит к более серьезной вспышке заражений», — сообщила эксперт ВОЗ в ходе брифинга.

Мария Ван Керкхове отметила, что в настоящее время количество случаев заражения вариантом «Йота» в США снижается, чего нельзя сказать о варианте «Дельта».

В среду директор Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов также высказал мнение, что штамм коронавируса «Йота» серьезной угрозы в настоящее время не представляет.

Ранее на сайте medRxiv был опубликован препринт исследования, в котором говорится, что данный штамм вируса увеличивает риск летального исхода от инфекции на 46, 82 и 62% у лиц в возрасте 45–64 лет, 65–74 лет и старше 75 лет соответственно.

Лиознов добавил, что результаты, представленные в статье, не свидетельствуют о чрезвычайно высокой летальности от этого штамма. По его словам, в материале говорится, что у людей старше 65 лет чаще могут быть неблагоприятные исходы заболевания.

В России, как сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, пока не было зафиксировано случаев заболевания штаммом COVID-19 «Йота».

В «Векторе» также заявили, что на фоне доминирования варианта COVID-19 «Дельта» отсутствуют предпосылки к распространению штамма «Йота». Кроме того, отмечается, что индийский штамм вытесняет другие варианты из циркуляции.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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