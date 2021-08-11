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Киселев оценил новость об эксперименте по дистанционной продаже вина

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Глава Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев позитивно оценил новость о запуске эксперимента по дистанционной продаже российского вина. Такая инициатива поддержит отечественное виноделие, заявил он в беседе с «РИА Новости» 11 августа.

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«Просто отлично. Изначально это была инициатива Союза виноградарей и виноделов, мы говорим об этом уже не первый год. Сейчас лед тронулся. И жители малых городов и поселков — где водка продается в каждом ларьке — теперь получают возможности жителей больших городов, где действуют крупные сети, торгующие вином», — считает Киселев.

Он также указал на важность того, что в эксперименте будет участвовать именно российское вино. Это, по его словам, дает шанс малым винодельням, для которых вход в крупные торговые сети затруднителен.

Киселев высказал мнение, что такая инициатива поддержит российское виноделие, которое сейчас на подъеме, и сделает российское вино «еще более модным, а наше общество — здоровее».

Вместе с этим важно, чтобы «не подкачала» «Почта России», добавил он, говоря о скорости доставки и прочности упаковки.

Ранее в этот день Минфин опубликовал документ, которым предлагается с 1 января 2022 года запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Подмосковье и Мордовии.

Ожидается, что реализация вина будет осуществляться дистанционным способом через сайт, принадлежащий АО «Почта России».

Так, «Почта России» не ранее чем по истечении 24 часов с момента заказа будет доставлять вино по адресу или в отделение почтовой связи. Передача алкоголя будет осуществляться только после предъявления паспорта.

В мае этого года стало известно, что «Почта России» займется доставкой российского вина в рамках его дистанционной продажи. Также в мае журналисты сообщали, что «Почта России» рассчитывает к 2025 году обслуживать до 140 тыс. заказов в день, а выручка платформы должна составить до 100 млрд рублей.

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