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«Почта России» займется доставкой купленного онлайн российского вина
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«Почта России» займется доставкой купленного онлайн российского вина

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«Почта России» займется доставкой российского вина в рамках его дистанционной продажи. Об этом заявил журналистам статс-секретарь — заместитель главы Минфина Алексей Сазанов во вторник, 25 мая.

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«Да. Там будет сейчас в рамках рабочей группы обсуждаться, но действительно, «Почта России» в отношении российского вина будет осуществлять его доставку», — сообщил Сазанов.

Он назвал обсуждение вопроса о полноценном запуске онлайн-торговли алкоголем преждевременным.

В пресс-службе «Почты России» рассказали ТАСС, что компания входит в рабочую группу правительства России по разработке проекта онлайн-продажи спиртного и рассматривает для себя возможность реализации вина таким способом.

Ранее, 20 мая, РБК со ссылкой на корпоративную презентацию, имеющуюся в его распоряжении, писал, что «Почта России» разрабатывает проект по онлайн-продаже алкоголя. Госкомпания готовится провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путем заказа через свои онлайн-ресурсы. Согласно презентации, компания рассчитывает к 2025 году обслуживать до 140 тыс. заказов в день, а выручка платформы должна составить до 100 млрд рублей.

Заместитель генерального директора «Почты России» Алексей Скатин подтвердил агентству, что компания участвует в рабочей группе кабмина по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя. Он указал, что сейчас прорабатываются технические параметры такого решения. Собеседник РБК в «Почте России» уточнил, что проект пока находится на стадии дизайна, а сама компания полагает, что почта может стать «удобным партнером» как структура, имеющая готовую возможность идентификации клиента.

В январе–сентябре 2020 года продажи алкоголя в России увеличились на 2%, при этом продажи вина — на 6,5%. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что росту продаж российских вин способствовала пандемия коронавируса, так как с закрытием границ туристы потянулись на отечественные курорты и там распробовали местные вина.

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