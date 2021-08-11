Минфин предложил запустить эксперимент по дистанционной продаже вина

Минфин РФ с 1 января 2022 года предложил запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Подмосковье и Мордовии. Документ с соответствующей инициативой 11 августа был опубликован на сайте ведомства.

«Провести начиная с 1 января 2022 года эксперимент по розничной продаже дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, полностью (на 100%) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации (далее — вино России) посредством заказа с использованием специализированного сайта АО «Почта России» в информационно-телекоммуникационной сети интернет (далее — эксперимент)», — сказано в проекте закона.

Предполагается, что реализация вина будет осуществляться дистанционным способом через сайт, принадлежащий АО «Почта России».

К целям эксперимента относится анализ и оценка разрешения дистанционной реализации вина на постоянной основе, а также оценка целесообразности отмены запрета на розничную продажу алкоголя через интернет.

«Оборот вина России при проведении эксперимента осуществляется с соблюдением требований законодательства о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции и законодательства о виноградарстве и виноделии с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом», — сказано в документе.

Отмечается, что АО «Почта России» не ранее чем по истечении 24 часов с момента заказа будет осуществлять доставку вина по адресу или в отделение почтовой связи. Передача алкоголя будет осуществляться только после предъявления паспорта.

В мае 2021 года стало известно, что «Почта России» займется доставкой российского вина в рамках его дистанционной продажи. Также в мае журналисты сообщали, что «Почта России» рассчитывает к 2025 году обслуживать до 140 тыс. заказов в день, а выручка платформы должна составить до 100 млрд рублей.