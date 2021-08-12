Хлебное дерево: как война превращает Йемен в пустыню

Йемену, охваченному многолетней гражданской войной, в скором времени грозит превращение в пустыню. Из-за нехватки топлива и резкого роста спроса на дрова местные леса уничтожаются с катастрофической скоростью. Как пытаются выжить йеменцы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Конфликт между правительственными войсками при поддержке коалиционных сил арабских государств под руководством Саудовской Аравии и шиитскими повстанцами продолжается шестой год, за это время в стране погибли почти 6,5 тыс. мирных жителей
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Война привела к гуманитарному кризису — около 2 млн йеменцев голодают
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Ситуацию усугубила морская блокада, установленная коалицией. Она должна была предотвратить попадание оружия в руки повстанцев, однако в страну также перестали поступать продовольствие и топливо
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Сельское хозяйство и строительная сфера уничтожены. Многие йеменцы подались в лесорубы, чтобы хоть как-то выжить и прокормить семьи, — в условиях нехватки топлива спрос на древесину резко вырос
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Али аль-Эмади, бывший строитель, теперь целыми днями орудует топором, срубая деревья в окрестностях, а его 12-летний племянник очищает их от веток
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Теперь жене и дочери новоявленного лесоруба есть из чего приготовить обед
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
«Если будет древесина, я заработаю на жизнь, — говорит Али аль-Эмади. — Но сейчас деревьев уже мало. Если я найду их, мы досыта поедим. По крайней мере мы выживем или умрем вместе…»
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Сулейман Джубран тоже зарабатывает на жизнь продажей древесины заезжим торговцам. «Спрос на древесину зависит от количества судов, прибывающих в порт Ходейда, — рассказывает он. — Сейчас он очень высокий»
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Работать приходится и днем, и ночью
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Жить, питаться и мыться приходится, не отходя от рабочего места
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Древесина в ходу и у владельцев пекарен и ресторанов, которые раньше использовали для своей работы газ. Теперь альтернативы нет
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Обеспечение топливом заведений общепита и булочных в одной только Сане — столице страны — оборачивается вырубкой около 886 тыс. деревьев ежегодно. Такие данные приводит руководитель отдела биоразнообразия и природных заповедников управления по охране окружающей среды Йемена Абдулла Абул-Футух
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
За последние три года на севере страны было вырублено около 5 млн деревьев. Леса в стране в основном находятся в частной собственности. Раньше беднякам разрешали ходить за дровами бесплатно при условии, что они собирают только ветви, а стволы оставляют, чтобы дерево могло восстановиться. Теперь деревья выкорчевывают с корнями
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
В Аль-Махвите, одном из самых плодородных регионов Йемена, на грани исчезновения находится несколько видов акации, кедр и ель
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
«Мы боимся, что страна превратится в пустыню, это уже происходит... Вы больше не увидите деревьев, которые когда-то покрывали горы», — говорит Сулейман Джубран
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