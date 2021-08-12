Хлебное дерево: как война превращает Йемен в пустыню

За последние три года на севере страны было вырублено около 5 млн деревьев. Леса в стране в основном находятся в частной собственности. Раньше беднякам разрешали ходить за дровами бесплатно при условии, что они собирают только ветви, а стволы оставляют, чтобы дерево могло восстановиться. Теперь деревья выкорчевывают с корнями