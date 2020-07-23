Запас высоты: почему катаклизмы обходят Даламлам стороной

Высоко на горе Даламлам в западном Йемене есть деревня, в которой жизнь не меняется на протяжении многих веков. Ее обитателей не коснулись никакие государственные реформы, их никак не затронули военные действия, которые ведутся на территории страны в последнее десятилетие. Что могут себе позволить и чего лишены жители маленькой горной деревни — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Abduljabbar Zeyad
Всю жизнь прожив без электричества и водопровода, они не почувствовали на себе тех лишений, которые война принесла многомиллионному населению страны
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Фото: REUTERS/Abduljabbar Zeyad
Основное занятие местных жителей — сельское хозяйство. Работать на полях здесь начинают с рассветом
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Фото: REUTERS/Abduljabbar Zeyad
Местные женщины по-прежнему мелют муку с помощью ручных мельниц, а обед готовят на открытом огне
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Фото: REUTERS/Abduljabbar Zeyad
Подняться на гору Даламлам, где расположена деревня, можно с помощью подъемника
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Фото: REUTERS/Abduljabbar Zeyad
Правда, он очень старый, и пассажиры каждый раз опасаются за свою жизнь
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Фото: REUTERS/Abduljabbar Zeyad
Если случается что-то серьезное со здоровьем, родным несчастного остается только молиться. Неходячих больных приходится нести на самодельных носилках в течение восьми часов до ближайшей клиники
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Фото: REUTERS/Abduljabbar Zeyad
Более надежного транспорта для перевозки продуктов к вершине горы, чем осел, здесь еще не придумали
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Фото: REUTERS/Abduljabbar Zeyad
Обычные дома местных жителей напоминают расположенные на отвесных скалах сказочные замки
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Фото: REUTERS/Abduljabbar Zeyad
Для хозяйственных нужд собирают дождевую воду — для этого в скалах выдолблены специальные емкости
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Фото: REUTERS/Abduljabbar Zeyad
На рынке в горах обычно многолюдно — здесь можно и последние новости узнать, и себя показать, и купить что-нибудь нужное
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Фото: REUTERS/Abduljabbar Zeyad
Местный пчеловод проверяет ульи на горной пасеке. Этот район славится своим медом, который очень популярен во всем Йемене
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Фото: REUTERS/Abduljabbar Zeyad
Детскую площадку в горах обустроить совсем несложно
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Фото: REUTERS/Abduljabbar Zeyad
Даже самые обездоленные могут позволить себе отдых в открытом бассейне с шикарным видом на горы
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Фото: REUTERS/Abduljabbar Zeyad
Главное украшение местных красавиц - живые цветы
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Фото: REUTERS/Abduljabbar Zeyad
«Мы живем здесь, как наши предки, выращиваем кофе и зерно, — говорит 65-летний Мохаммед Яхья Хайдар. — Мы привыкли к такой жизни со всеми ее трудностями...»
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