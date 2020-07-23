Запас высоты: почему катаклизмы обходят Даламлам стороной

Высоко на горе Даламлам в западном Йемене есть деревня, в которой жизнь не меняется на протяжении многих веков. Ее обитателей не коснулись никакие государственные реформы, их никак не затронули военные действия, которые ведутся на территории страны в последнее десятилетие. Что могут себе позволить и чего лишены жители маленькой горной деревни — в фотогалерее «Известий»