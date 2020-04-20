Голод на воде: чем живет африканская Венеция

Ганвье часто называют африканской Венецией. В рыбацкой деревне, которая стоит на сваях на соленом озере Нокуэ, улицы представляют собой каналы, основное средство передвижения — каноэ, а главные статьи доходов — рыболовство и туризм. Как бенинцам живется на воде — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
В Ганвье сейчас насчитывается более 20 тыс. жителей. Когда-то их предки бежали в труднодоступные места от захватчиков, продававших их в рабство. В 8 км от берега они построили дома на сваях, со временем здесь вырос небольшой город
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Фото: Getty Images/peeterv
Пешеходы могут передвигаться в деревне только по деревянным тротуарам, проходящим вдоль улиц
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Фото: Global Look Press/Godong/Catherine Leblanc
Основное занятие местных жителей, как и много лет назад, рыболовство
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Фото: Getty Images/mbrand85
В деревне есть вся необходимая инфраструктура — церковь, почта, ларек по продаже питьевой воды, магазины, сувенирные лавки, ресторан и бар
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Xinhua/Zhao Yingquan
На одном из небольших клочков земли построена школа
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Фото: Getty Images/Peeter Viisimaa
На других зажиточные фермеры выращивают домашних животных, в основном кур и свиней
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Землю и материалы для хозяйственных построек и островов местные мужчины привозят на своих лодках
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Фото: Getty Images/peeterv
На берегах озера жители Ганвье пытаются возделывать сельскохозяйственные культуры — маниоку, ямс, маис
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Xinhua/Zhao Yingquan
Выращенный урожай местные женщины продают на плавучем рынке
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Фото: Getty Images/Godong
Большинство сделок — бартерные. Предметами натурального обмена становятся выловленная рыба, выращенный маис, бананы, ананасы, пальмовые листья и земля в качестве строительного материала, разнообразные бытовые услуги
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Фото: Getty Images/Universal Images Group/Godong
Второй после рыболовства и самый весомый источник дохода местных жителей — иностранные туристы. Для них здесь всё стоит немалых денег — модели для фотографий, прогулка в деревенский бар и шопинг в сувенирных магазинах
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