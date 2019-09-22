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В тылу борьбы: кто победит африканских мясников

В древнем боевом искусстве народа хауса предпочтительны удары по голове
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Традиционное боевое искусство дамбе в Нигерии
Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
Дамбе — древнее боевое искусство народа хауса, населяющего Западную Африку. Когда-то оно включало в себе ритуальные танцы под песнопения и бой барабанов, а сейчас всё больше превращается в спорт. Искусный борец может получить до тысячи долларов за один бой, что для Нигерии является очень хорошим заработком
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Традиционное боевое искусство дамбе в Нигерии
Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
Соперники встают в стойку напротив друг друга, удары наносят руками и ногами
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Традиционное боевое искусство дамбе в Нигерии
Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
Ближняя к противнику рука служит только для обороны — ей можно удерживать любую часть его тела и отбивать удары, используя как щит. Основное орудие — другая рука, которой пытаются нанести удары
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Традиционное боевое искусство дамбе в Нигерии
Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
Руку, которой ведется бой, обматывают куском ткани и сверху обвязывают веревкой. Туда же засовывают различные обереги и амулеты, так как по правилам дамбе использовать их в бою запрещено
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Традиционное боевое искусство дамбе в Нигерии
Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
С превращением дамбе в спорт под запрет попали и другие жестокие обычаи, например, обмакивать ударную руку в битое стекло, надевать на нее кольца с шипами или прятать между веревок лезвие
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Традиционное боевое искусство дамбе в Нигерии
Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
Поединок состоит из трех раундов, которые не ограничены по времени. Бить противника можно по любым частям тела, но предпочтительнее — по голове. Если участники боя ведут себя пассивно или один из них касается телом земли, раунд заканчивается
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Традиционное боевое искусство дамбе в Нигерии
Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
В подарок от богатых болельщиков бойцы получают деньги, одежду, технику и даже туристические поездки
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Традиционное боевое искусство дамбе в Нигерии
Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
Поклонники дамбе уверяют, что это один из самых популярных боевых видов спорта в Африке
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Традиционное боевое искусство дамбе в Нигерии
Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
Если раньше бойцом дамбе мог стать только представитель касты мясников, то сейчас этим боевым искусством может овладеть любой желающий
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Традиционное боевое искусство дамбе в Нигерии
Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
На турнирах болельщики активно делают ставки, здесь нередки случаи мошенничества и подкупа
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Традиционное боевое искусство дамбе в Нигерии
Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
Организаторы турниров по дамбе намерены придать боевому искусству официальный статус и выйти на международный уровень. Этот вид спорта уже включают в программу Африканских игр, неофициальные турниры проводятся в Великобритании и Японии, есть предложения и от представителей других стран
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