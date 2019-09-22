В тылу борьбы: кто победит африканских мясников

Дамбе — древнее боевое искусство народа хауса, населяющего Западную Африку. Когда-то оно включало в себе ритуальные танцы под песнопения и бой барабанов, а сейчас всё больше превращается в спорт. Искусный борец может получить до тысячи долларов за один бой, что для Нигерии является очень хорошим заработком