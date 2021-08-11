Конкурс иллюстраций и розыгрыш билетов на «Декамерон» запустили в Москве

Банк «Тинькофф» и «Гоголь-центр» запустили конкурс иллюстраций и розыгрыш билетов в преддверии московской премьеры спектакля «Декамерон» в Москве в сентябре 2021 года. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба «Тинькофф».

«К премьере «Тинькофф» запустил конструктор иллюстраций, где каждый пользователь может попробовать собрать свою сцену из «Декамерона». Действующие и новые клиенты «Тинькофф» могут поучаствовать в конкурсе и выиграть два билета на спецпоказ и встречу с режиссером Кириллом Серебренниковым», — говорится в сообщении.

Участникам конкурса предстоит выбрать в разделе «Конструктор иллюстраций» декорацию, героев и наделить их фразами из спектакля, а затем поделиться своей работой в соцсетях. По итогам конкурса выберут 100 победителей, каждый из них получит два билета и возможность встретиться с режиссером «Гоголь-центра». Результаты будут объявлены 1 сентября на странице конкурса, спецпоказ премьеры состоится 5 сентября.



Премьера спектакля по одноименному собранию новелл итальянского писателя Джованни Боккаччо пройдет в постановке немецкого драматического театра Deutsches Theater Berlin и «Гоголь-центра». В новой версии «Декамерона» действие новелл перенесено в современность. В спектакле заняты пять российских и пять немецких актеров, которые играют сразу на двух языках, важным художественным элементом постановки станут субтитры.

Ранее, в июле, «Тинькофф» объявил результаты конкурса грантов для некоммерческих организаций (НКО) «Поддержка будет». Победителями в конкурсе, экспертным партнером в проведении которого выступал фонд «Нужна помощь», стали 15 организаций. НКО-победители получат от банка гранты в размере от 400 тыс. до 2 млн рублей, которые пойдут на реализацию проектов в области экологии, волонтерства, помощи детям, пожилым людям, а также социально незащищенным слоям населения.