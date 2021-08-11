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«Много чести на него геймплан придумывать»

Даниял Эльбаев по прозвищу «Т-34» — о бое с Дациком, главных оппонентах в карьере рвотном рефлексе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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«Много чести на него геймплан придумывать»
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2021-08-11 13:56:17
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В ближайшую пятницу, 13 августа состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Гильермо Джонс сойдется с победителем «Гран-при» «Короли Нокаутов Трофи» Виталием Кудуховым. В со-главном бою скандально известный тяжеловес Вячеслав Дацик сразится с Даниялом Эльбаевым по прозвищу «Т-34». Регламент их боксёрского боя: три раунда по 2 минуты. 10 августа в состоялась пресс-конференция с участниками главного карда. Во время дуэли взглядов нервы у «Т-34», похоже, не выдержали, и он толкнул Рыжего Тарзана. А после пресс-конференции Эльбаев дал интервью «Известиям». Ему 24 года, рекорд на Sherdog — 8 побед, 3 поражения. В последнее время он выступает в сегменте поп-ММА.

Почему вы толкнули Дацика на дуэли взглядов?

Потому что он всегда противно смотрит на людей. Он рычит постоянно, и это мне не нравится. Я ему говорю, чтобы он вел себя спокойнее, но он начинает еще больше рычать и провоцировать меня.

Но в этот раз ведь он не рычал…

— Нет, я и говорю, что он смотрит как-то противно. Мне это не нравится, поэтому решил чуть-чуть его в себя привести.

Много чести
Вячеслав Дацик (слева) и Даниял Эльбаев (справа) во время битвы взглядов 

Вячеслав Дацик (слева) и Даниял Эльбаев (справа) во время битвы взглядов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Тот факт, что он никак не отреагировал, вас разозлило?

— С каждым разом он ни чему не учится. Каждый раз, когда я его толкаю, он, как шарик, летит назад. Он не боксер. Если бы был им, то он бы стоял в стойке, а он по наклонной катился вниз.

На ваш взгляд, почему он никак не реагирует на ваши, так скажем, провокации?

— Потому что знает, что не потянет, вот и не реагирует. Зачем ему реагировать, если он знает, что проиграет эту войну?

Получается, что он попросту боится вас?

— На мой взгляд, он просто не рискует. Он понимает, что возраст уже не позволяет ему рисковать, как раньше, в молодости. Просто сейчас он перестал газовать, ссылается лишь на какую-то удачу, которая обойдет его в этом бою.

Что скажете по поводу его формы? Он выглядит стройным.

— Он похудевший, но это ничего не поменяет в этом бою. Он как был небоксером, так и остался им. Двигаться не умеет — как косолапый мишка прыгает. И все. Я знаю, что я быстрее него во многих аспектах — на ногах, на руках. Будет очень интересный бой. Заруба будет жесткая, потому что регламент боя — три раунда по две минуты. Три раунда будем хреначить друг друга.

В чем заключается сильная сторона Дацика?

— Может быть, как все говорят, это его непробиваемая башка. Но Гаджи Автомат ведь джебом его посадил. Я не знаю, какие у него сильные стороны могут быть. Я не видел его бои. Он просто прет вперед — ничего нового. Это так же, как я. Я тоже буду делать свою работу. Ничего нового не буду придумывать для него. Не много ли чести, чтобы на него геймплан придумывать? Все по-старому. Как всегда, все по-обычному.

Много чести
Даниял Эльбаев

Даниял Эльбаев (справа) во время тренировки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Кто-то скажет, что сильная сторона Дацика — это его чугунная голова, а кто-то — его фирменная «колхозка».

— Он руки даже не поднимает, и у него не боксерская стойка. У него какая-та тхэквондистская стойка, голова открытая всегда. Ну да, он немного «колхозничает». Ничего страшного. Пускай. Посмотрим, на что способны его маленькие ручки. Его ведь отправляли в нокдауны, нокауты, а я же ни разу еще в них не был. Он сказал, что даст мне это. Посмотрим.

— Какой сценарий в голове строите?

— Никакой. Выйду и буду импровизировать. Зачем мне сценарии? Зачем мне дурные мысли в голове держать? Как обычно, буду импровизировать. Посмотрю, что он будет делать. Если побежит, то это его минус будет. Я тоже попру вперед. Если будет осторожничать, я буду потихоньку напирать на него. И все. Думаю, где-то в конце второго раунда закончим все. Если интенсивно все пройдет, то я заряжу один раз в корпус или подбородок. В лоб его не пробьешь, но надо знать места, где можно его пробить. Я же танк (улыбается). Будем бить под дуло.

— О вашем рвотном рефлексе…

— Последние два боя пока нет рвотного рефлекса. Посмотрим. Я потихоньку пью лекарства. Уже ощутимо лучше, нежели чем в прошлых боях. Но все равно еще присутствует. И это оказалось не из-за желудка, а просто… Я не знаю. Врачи пока не могут объяснить, исследование еще идет. Принимаю таблетки, которые снимают побочные эффекты. Вроде уже такого прям рвотного рефлекса нет.

Кстати, в бою с Максом Топором тоже был рвотный рефлекс, просто не видно было его. Он дал о себе знать один раз и пропал сразу.

— Согласны с тем, что если бой зайдет в третий раунд, то у Дацика будет побольше шансов на победу, чем у вас?

— Нет, конечно. Не согласен. С чего это вдруг? Я перед вылетом сюда готовил своего друга на Hardcore MMA. Я с ним зарубился три раунда по пять минут по правилам ММА и ничего со мной не случилось. Мне было шикарно. Чувствовал себя очень даже достойно, потому что я в Приэльбрусье готовился, лазил по горам, как горный человек. Не думаю, что физуха меня подведет.

— Удалось потренироваться с Александром Емельяненко в горах?

— Нет. Не получилось, потому что я уехал в Приэльбрусье. Мы не стали оттуда ехать в Карачаево-Черкесию. Как-нибудь в следующий раз.

Вы можете внести Дацика в топ-3 самых серьезных оппонентов за карьеру?

— Нет, не могу. Это даже не топ-10.

Ваш финальный прогноз?

Думаю, что закончу бой во втором раунде в свою пользу.

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