В Москве дедушка сдал новорожденного внука в полицию как найденыша

Столичная прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента с новорожденным ребенком, произошедшем в Москве ночью в среду, 11 августа.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 02:00 по местному времени в полицию обратился мужчина, который сообщил об обнаружении им на одной из остановок на Алтуфьевском шоссе брошенного новорожденного ребенка.

«Малолетний мальчик 04.08.2021 доставлен в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — добавили в прокуратуре.

При этом, по предварительным данным, заявившем об обнаружении младенца мужчиной является его родной дедушка. Личность матери новорожденного и ее место жительства установлены, подчеркнули в прокуратуре.

«Дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль ведомства», — отмечается в сообщении.

3 августа следователи возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности после обнаружения двухлетней девочки на улице в подмосковном Жуковском. Рядом с ребенком обнаружили сумку с детскими вещами.

Как сообщал РЕН ТВ, матерью ребенка является девушка 1995 года рождения, которая оставила дочь у своей сестры в Москве, а сама уехала в Санкт-Петербург. По предварительным данным, сестра девушки устала ухаживать за девочкой и разместила в Сети объявление о желании отдать ее. В итоге девочку забрали две женщины, чтобы доставить в детдом, но по неизвестным пока причинам девочка оказалась на улице, а затем и в полиции.