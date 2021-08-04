СК возбудил дело после обнаружения двухлетней девочки на улице в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту оставления двухлетней девочки на улице в подмосковном Жуковском. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области во вторник, 3 августа.

Уголовное дело возбуждено по статье об оставлении в опасности, пишет сайт kp.ru. В настоящее время следователи устанавливают личность матери ребенка, а также причины и обстоятельства случившегося.

Двухлетнюю девочку нашли в подмосковном Жуковском на Молодежной улице ранее во вторник. При ребенке была сумка с детскими вещами. Девочку отвезли в педиатрическое отделение местной больнице. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, пишет RT.

В тот же день полиция и прокуратура начали проверку по факту произошедшего. По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, при девочке не было каких-либо документов или записок. Между тем, ребенок был хорошо и чисто одет, отмечает телеканал «360». Признаков истощения у девочки не выявили, пишет агентство городских новостей «Москва».