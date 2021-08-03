Двухлетнюю девочку нашли брошенной на улице в Подмосковье

В подмосковном Жуковском на улице была найдена двухлетняя девочка. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Жуковский поступило сообщение от местной жительницы 1992 года рождения о том, что у одного из домов на улице Молодежной найдена малолетняя девочка, на вид около двух лет», — говорится в сообщении.

Рядом с ребенком обнаружили сумку с детскими вещами.

Девочку поместили в педиатрическое отделение одного из местных медицинских учреждений, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнили в полиции.

По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают родственников девочки.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что девушка оставила своего годовалого ребенка в хостеле на улице Добролюбова в Москве. До этого она отправила отцу девочки SMS-сообщение со словами «это твоя проблема» и ушла.

После инцидента ребенка доставили в больницу, а отца — в отделение полиции. Причем женщина впоследствии нашлась и объяснила свой поступок тем, что у нее нет заработка и постоянного места жительства.