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Установлена личность матери оставленной на улице в Жуковском девочки

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Установлена личность женщины, которая является матерью двухлетней девочки, найденной на улице подмосковного Жуковского 3 августа. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По его информации, матерью ребенка является девушка 1995 года рождения, которая оставила дочь у своей сестры в Москве, а сама уехала в Санкт-Петербург. По предварительным данным, сестра девушки устала ухаживать за девочкой и разместила в Сети объявление о желании отдать ее. В итоге девочку забрали две женщины, чтобы доставить в детдом, но по неизвестным пока причинам девочка оказалась на улице, а затем и в полиции.

Девочку обнаружили на Молодежной улице в Жуковском накануне. О ней в полицию сообщила местная жительница. Рядом с ребенком обнаружили сумку с детскими вещами. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, при девочке не было каких-либо документов или записок, она была одета в чистую одежду, отмечает телеканал «360».

Девочку поместили в педиатрическое отделение одного из местных медицинских учреждений, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнили в полиции. У девочки не обнаружили признаков истощения, информировало агентство городских новостей «Москва».

Следователи завели уголовное дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ).

19 июля стало известно о том, что девушка оставила своего годовалого ребенка в хостеле на улице Добролюбова в Москве. До этого она отправила отцу девочки SMS-сообщение со словами «это твоя проблема» и ушла.

После инцидента ребенка доставили в больницу, а отца — в отделение полиции. Причем женщина впоследствии объявилась и объяснила свой поступок тем, что у нее нет заработка и постоянного места жительства, поэтому она оставила ребенка.

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