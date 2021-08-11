Источник рассказал о романе Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера

Американские актеры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер проводят время вместе после воссоединения состава популярного сериала «Друзья». Об этом сообщает во вторник, 10 августа, издание Closer.

По информации источника, 52-летняя Энистон и 54-летний Швиммер, сыгравшие в сериале пару Рэйчел Грин и Росса Геллара, стали переписываться в начале текущего года. При этом, уточняется, что в июле Швиммер вылетел из Нью-Йорка для того, чтобы увидеть Энистон в Лос-Анджелесе.

«Они проводили время в доме Джен, где она готовила ужины по вечерам, и наслаждались временем вместе, болтали и смеялись. Они также были замечены пьющими вино, и увлеченными разговором во время прогулки по одному из любимых виноградников Джен в Санта-Барбаре. Было ясно, что между ними много химии», — рассказал собеседник издания.

Однако представитель Швиммера не подвтерждает данную информацию.

В феврале 2020 года корпорация WarnerMedia заявила, что участие в новом проекте по запуску съемок специального выпуска сериала «Друзья» примут все главные актеры картины: Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Мэтью Пери и Дэвид Швиммер. Режиссером и продюсером выступил Бен Уинстон.

Съемки спецвыпуска не раз откладывали из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Картина вышла на экраны в мае 2021 года.

Ситком «Друзья» успешно шел в разных странах мира, включая Россию, с 1994 по 2004 год. Всего вышло 236 эпизодов. Как отмечает компания, в специальном выпуске актеры также выступят в роли исполнительных продюсеров. По некоторым данным, за участие в проекте они должны получить как минимум по $2,5 млн.