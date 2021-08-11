Прямой эфир
Наука
Ученые Австралии выявили пять новых видов пауков
Общество
В Вологде затопило улицы после мощных ливней
Мир
В Германии задержали британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу
Общество
Площадь пожара в мордовском заповеднике за сутки увеличилась до 4,6 тыс. га
Спорт
Сборная России в отборе ЧМ-2022 сыграет с Мальтой на стадионе в Москве
Общество
Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн
Экономика
Крупные банки вернули ставки по вкладам на допандемийный уровень
Мир
На Украине за сутки выявлено свыше 1 тыс. новых случаев коронавируса
Наука
Пик метеорного потока Персеиды произойдет в ночь на 12 августа

Депутат оценила предложение повысить МРОТ до 20 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что нельзя назначать конкретный размер минимального размера оплаты труда (МРОТ). По ее словам, его нужно рассчитывать.

Оплата трудна: МРОТ предложили повысить до 20 тыс. рублей
В какую сумму может обойтись эта инициатива

«˂…˃ конкретный размер необходимо рассчитывать, его нельзя назначать. Рассчитывать совместно с Минфином, совместно с правительством, чтобы понимать, какие изменения нам потребуются в бюджет Российской Федерации», — цитирует ее RT в среду, 11 августа.

Депутат напомнила, что методика расчета МРОТа была изменена в России прошлом году и теперь зависит не от прожиточного минимума, а от средней заработной платы.

«Сегодня мы рассчитываем прожиточный минимум и МРОТ от медианной величины среднедушевого дохода, среднедушевой заработной платы населения. И составляют они соответствующую долю — 42% от соответствующих средних показателей. Конечно, это небольшие доли и их надо увеличивать», — добавила Бессараб.

Ранее в этот же день стало известно, что в Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», такие поправки в закон «О минимальном размере оплаты труда» в среду планирует внести в нижнюю палату российского парламента группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по труду и социальной политике Ярославом Ниловым. В большинстве фракций инициативу поддержали.

Согласно представленному «Известиям» финансово-экономическому обоснованию (ФЭО) проекта, дополнительные финансовые затраты на реализацию инициативы составят 1,2 трлн рублей: 348,7 млрд из федерального бюджета, 232,5 млрд из региональных, 581,3 млрд — из внебюджетного сектора.

На данный момент МРОТ в целом по РФ составляет 12 792 рубля, региональные значения показателя разнятся. В случае принятия документа он вступит в силу с 1 января 2022 года.

24 июля Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела и поддержала законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 617 рублей. В Минтруде РФ 6 июля рассказали, что увеличение МРОТа до 13 617 рублей коснется 4,7 млн работников в России.

При этом в конце марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что МРОТ в 2022 году планируется увеличить на 4,7%, в 2023 году — на 5,8%. Она уточняла, что это предварительные цифры, конечные показатели будут зависеть от того, как будет складываться ситуация в экономике.

С 2021 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Отмечалось, что размер МРОТ на 2022 год будет исходить из учета медианной зарплаты за предыдущий год. 23 декабря президент России Владимир Путин заявлял, что МРОТ необходимо по мере возможности повышать.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021