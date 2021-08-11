Депутат оценила предложение повысить МРОТ до 20 тыс. рублей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что нельзя назначать конкретный размер минимального размера оплаты труда (МРОТ). По ее словам, его нужно рассчитывать.

«˂…˃ конкретный размер необходимо рассчитывать, его нельзя назначать. Рассчитывать совместно с Минфином, совместно с правительством, чтобы понимать, какие изменения нам потребуются в бюджет Российской Федерации», — цитирует ее RT в среду, 11 августа.

Депутат напомнила, что методика расчета МРОТа была изменена в России прошлом году и теперь зависит не от прожиточного минимума, а от средней заработной платы.

«Сегодня мы рассчитываем прожиточный минимум и МРОТ от медианной величины среднедушевого дохода, среднедушевой заработной платы населения. И составляют они соответствующую долю — 42% от соответствующих средних показателей. Конечно, это небольшие доли и их надо увеличивать», — добавила Бессараб.

Ранее в этот же день стало известно, что в Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», такие поправки в закон «О минимальном размере оплаты труда» в среду планирует внести в нижнюю палату российского парламента группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по труду и социальной политике Ярославом Ниловым. В большинстве фракций инициативу поддержали.

Согласно представленному «Известиям» финансово-экономическому обоснованию (ФЭО) проекта, дополнительные финансовые затраты на реализацию инициативы составят 1,2 трлн рублей: 348,7 млрд из федерального бюджета, 232,5 млрд из региональных, 581,3 млрд — из внебюджетного сектора.

На данный момент МРОТ в целом по РФ составляет 12 792 рубля, региональные значения показателя разнятся. В случае принятия документа он вступит в силу с 1 января 2022 года.

24 июля Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела и поддержала законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 617 рублей. В Минтруде РФ 6 июля рассказали, что увеличение МРОТа до 13 617 рублей коснется 4,7 млн работников в России.

При этом в конце марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что МРОТ в 2022 году планируется увеличить на 4,7%, в 2023 году — на 5,8%. Она уточняла, что это предварительные цифры, конечные показатели будут зависеть от того, как будет складываться ситуация в экономике.

С 2021 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%. Отмечалось, что размер МРОТ на 2022 год будет исходить из учета медианной зарплаты за предыдущий год. 23 декабря президент России Владимир Путин заявлял, что МРОТ необходимо по мере возможности повышать.