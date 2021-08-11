Россияне объяснили выстраивание в очереди перед посадкой в самолет

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» 11 августа выяснил, почему россияне выстраиваются в очереди перед посадкой в самолет. В проведенном опросе приняли участие 1426 человек.

В соответствии с результатами почти половина опрошенных (46%) заявили, что никогда не стоят в очередях на посадку и заходят одними из последних.

Почти треть (32%) тех, кто все же стоит в очереди, делает это из-за скуки, поскольку им надоедает сидеть и ждать. Второй по популярности причиной выстраивания в очереди является страх пропустить рейс, о чем рассказали 28% опрошенных среди тех, кто готов стоять в очередях.

25% опрошенных стоят в очереди, чтобы скорее попасть в самолет и успеть разложить ручную кладь.

Каждый десятый стоит в очереди, потому что все остальные так делают. 5% сослались на привычку из советского прошлого.

9 августа Россия возобновила авиасообщение с Египтом, которое было прервано шесть лет назад по причине теракта на борту российского самолета. Посол РФ в Египте Георгий Борисенко сообщил о том, что со стороны Каира был значительно повышен уровень безопасности осуществления полетов.

2 августа гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказал «Известиям», что в сентябре на Кипре, в Греции и в Турции начинается бархатный сезон, а цены опускаются, поэтому эти направления в сентябре для россиян самые удачные для отдыха.

Говоря об отдыхе в России, глава турагентства отметил, что в Крыму в это время уже будет прохладно, в то время как в Сочи купальный период продлится до октября.

Ранее, 1 августа, туроператоры назвали топ-5 направлений, которые открыты в августе для россиян при условии наличия ПЦР-теста или сертификата о вакцинации от коронавируса. Среди них — Турция, Кипр, Греция, ОАЭ, Мальдивы и Хорватия.