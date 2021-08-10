Посол РФ в Египте раскрыл подробности возобновления авиасообщения

Каир значительно повысил уровень безопасности авиасообщения с Москвой в рамках восстановления полетов между странами, что было отмечено в том числе российскими специалистами из профильных ведомств. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил посол России в Египте Георгий Борисенко в ходе своей беседы с «Известиями».

В понедельник, 9 августа, Россия возобновила авиасообщение с Египтом. Шесть лет назад оно было прервано по причине теракта на борту российского самолета, который выполнял рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. До этого, как сообщил дипломат, Египет ежегодно принимал порядка 3 млн россиян.

В первый день возобновления двустороннего авиасообщения было осуществлено три рейса —: два в Хургаду и один в Шарм-эш-Шейх, а загрузка самолетов оценивается в 100%. В настоящий момент еженедельно к выполнению разрешаются только 20 рейсов, однако египетская сторона ожидает увеличения числа полетов.

«С тех пор в Египте побывало множество российских специалистов, которые проинспектировали египетские аэропорты и дали рекомендации, как необходимо повысить уровень безопасности. Египетские специальные службы проделали большую работу, и уровень безопасности в аэропортах Египта действительно вырос значительно, в чем неоднократно убедились наши специалисты. Поэтому мы рассчитываем, что отдых российских туристов, которые теперь снова вылетают напрямую в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, будет безопасным и комфортным», — поделился российский посол.

Он указал, что Каир в рамках улучшения контроля безопасности полетов приобрел и установил большое количество техники, досмотрового оборудования для контроля вещей пассажиров, а также внедрил новые технологии. По словам Борисенко, специалисты из российских профильных ведомств высоко оценили нынешний уровень безопасности.

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