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Российских туристов предупредили об опасном солнце на курортах Египта

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Врач-дерматолог онкологической клиники НАКФФ Татьяна Сулима предупредила российских туристов о слишком агрессивном солнце на египетских курортах.

Как отметила медик в беседе с «Газетой.ру» во вторник, 10 августа, в конце лета солнце на курортах Египта может быть слишком агрессивным, поэтому отдыхающим стоит быть осторожными.

«В августе местное солнце очень агрессивно, и нужно обладать отличным физическим здоровьем, чтобы вынести такую жару», — цитирует врача телеканал «360».

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Сулима призвала использовать на курорте защитные средства с SPF 50+ и пить больше воды. Также она посоветовала проводить в тени время с 12:00 до 15:00. Не стоит забывать и о головном уборе.

Защитные средства она посоветовала приобретать не в виде масла, а в виде молочка или крема. Масла же влияют на коду, создавая эффект линзы, что негативно отражается на коже и самочувствии и даже может привести к ожогам.

Врач также напомнила, что людям с аутоиммунными заболеваниями, васкулитами, поврежденными стенками сосудов, гипертоникам, пожилым, а также тем, кто перенес коронавирус, не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами.

10 августа Минтуризма Египта сообщило об установлении минимальных цен на отели. Так, с 1 ноября минимальная цена за номер в сутки в пятизвездочном отеле будет начинаться от $40, а в четырехзвездочном — от $28. Цена рассчитана на одного человека, уточняет НСН. Стандарт даст гарантию туристам определенного уровня сервиса, а отельеры смогут избавиться от демпинга.

9 августа Россия возобновила авиасообщение с Египтом, которое было прервано шесть лет назад по причине теракта на борту российского самолета. Посол России в Египте Георгий Борисенко сообщил о том, что со стороны Каира был значительно повышен уровень безопасности осуществления полетов.

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