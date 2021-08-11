Минтуризма Египта сообщило об установлении минимальных цен на отели

Стоимость отелей на курортах Египта будет придерживаться минимального уровня. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил министр по делам древностей и туризма страны Халед аль-Анани во время своей пресс-конференции.

«С отельерами мы договорились с 1 ноября 2021 года установить минимальные цены на номера. Минимальная цена (за сутки. — Ред.) в пятизвездочном отеле будет от $40, а для четырехзвездочного — $28», — цитирует египетского министра «РИА Новости».

Аль-Анани подчеркнул, что стандарт даст гарантию туристам определенного уровня сервиса, а отельеры смогут избавиться от демпинга.

Кроме того, в перспективе планируется запуск внутренних рейсов от египетских курортов к популярным туристическим объектам. Так, всего за 40 минут гости смогут добраться до достопримечательностей и древних храмов страны.

9 августа Россия возобновила авиасообщение с Египтом, которое было прервано шесть лет назад по причине теракта на борту российского самолета. Посол России в Египте Георгий Борисенко сообщил о том, что со стороны Каира был значительно повышен уровень безопасности осуществления полетов.