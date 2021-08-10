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Терапевт перечислила негативные последствия семидневной рабочей недели

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Увеличение рабочей недели до семи дней станет причиной экономических потерь и резкого роста затрат на лечение пациентов. Об этом во вторник, 10 августа, сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова, комментируя соответствующее предложение первого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева.

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Ранее, 7 августа, депутат заявил, что семидневная рабочая неделя ускорит темпы восстановления экономики на фоне пандемии коронавируса.

«Трудиться без выходных — это верный путь к выгоранию, переутомлению, образованию хронических болезней. Вероятнее всего, это только подорвет экономику: резко поднимутся расходы на лечение таких «перегоревших» работников, у которых снизилась производительность <…> У людей значительно увеличится риск появления хронических заболеваний», — приводит «Вечерняя Москва» слова Арефьевой.

Специалист добавила, что рабочий график без выходных можно сопоставить только с рабским трудом.

«Даже у крепостных крестьян были выходной и праздники. Ни в одном государственном строе труда на постоянной основе никогда не было. Даже в тяжелейшие времена, например, в ранние годы СССР, и то у людей так или иначе были какие-то выходные», — заключила Чернышова.

18 июля член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что сокращение рабочей недели с 40 до 36 часов поможет улучшить экономику в стране. По ее словам, опыт зарубежных стран при сокращенной рабочей неделе показал, что интенсивность труда не сократилась, а, наоборот, увеличилась.

В феврале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что идея введения четырехдневной рабочей недели ценна сама по себе, а пандемия ее оживила. При этом речь не идет о том, чтобы перейти на четырехдневную неделю в ущерб развитию экономики.

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