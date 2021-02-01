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Медведев заявил о возвращении к идее четырехдневной рабочей недели

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Идея введения четырехдневной рабочей недели ценна сама по себе, а пандемия ее оживила. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ в понедельник, 1 февраля.

«Пандемия внесла свои краски в эту историю. Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», — сказал Медведев.

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По его мнению, четырехдневка в некоторых случаях «дает определенные преимущества без всякой пандемии, поскольку создает для человека более эффективный режим распоряжения свободным временем». При этом речь не идет о том, чтобы перейти на четырехдневную неделю в ущерб развитию экономики.

Медведев также отметил, что «эта идея ценна сама по себе», так как «человечество движется в сторону, когда должно быть больше пространства для того, чтобы жить, для того, чтобы отдыхать, для того, чтобы правильным образом строить свой рабочий день».

Он напомнил, что в Советском Союзе была шестидневка, а потом произошел переход на пятидневку. Кроме этого, одно время в тот период были так называемые черные субботы, когда всё равно нужно приходить на работу.

Помимо этого, Медведев также напомнил, что возглавляемая им партия «Единая Россия» подготовила пакет предложений по реформированию трудового законодательства и регулированию удаленного режима работы и эти изменения в Трудовой кодекс уже работают, отмечает ТАСС.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев, будучи премьер-министром страны, заявил в начале июня 2019 года. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

В октябре прошлого года он вновь поднял вопрос о сокращении рабочей недели. Медведев выразил уверенность в необходимости сохранения вопросов трудового законодательства в текущей политико-экономической повестке.

1 ноября сообщалось, что среди россиян стало меньше сторонников введения четырехдневной рабочей недели. Так, как показал опрос, в 2020 году только 40% выразили согласие с инициативой, хотя в 2019 году ее поддерживали 49%.

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