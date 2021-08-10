МИД Украины вызвал белорусского дипломата после слов Лукашенко о Крыме

Временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева вызвали в украинский МИД, чтобы выразить ему решительный протест в связи с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко о Крыме. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 10 августа на сайте МИД Украины.

«Прежде всего белорусского дипломата предостерегли, что высказанная Александром Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями. Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Белоруссии по соблюдению норм и принципов международного права», — говорится в заявлении.

В МИДе также назвали слова белорусского лидера о переправке оружия и подготовку Украиной боевиков для действий на территории республики «безответственной и далекой от реалий пропагандой».

Накануне в ходе «Большого разговора с президентом» Лукашенко пообещал признать Крым частью России, после того как это «сделают российские олигархи».

Также он, комментируя вопрос открытия авиасообщения между Белоруссией и Крымом, отметил, что у него «развязаны руки» из-за действий украинских властей, так как летать на полуостров через Украину он не может.

Президент Белоруссии также отметил, что от признания Крыма российским его ограничивает, предположительно, Будапештский меморандум о ядерном разоружении, в нем был закреплен отказ Белоруссии от ядерного оружия, который де-факто был объявлен еще в 1993 году, передает «Газета.ру».

2 июня украинская сторона пригрозила Белоруссии санкциями в случае, если белорусские самолеты начнут летать в Крым. За день до этого Лукашенко заявил, что Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.