«Спартак» и «Бенфика» представили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Футболисты «Спартака» сыграют с «Бенфикой» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Александр Соболев, форвард «Спартака», остался в запасе. Его место в основе занял Эсекиэль Понсе, пишет «Спорт-Экспресс».

В стартовый состав «Бенфики» попали: Влаходимос, Вериссимо, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Д.Гонсалвеш, Ж.Мариу, Вайгль, Пицци, Г.Рамос, Рафа Силва.

Список «Спартака» включает: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Умяров, Бакаев, Ломовицкий, Ларссон, Понсе.

В числе запасных: Ребров, Акмурзин, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Литвинов, Хендрикс, Крал, Игнатов, Мирзов, Соболев.

Ответный матч состоится 10 августа в Португалии в 22.00 (мск)

Ранее, 4 августа, «Спартак» уступил «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоялась на московском стадионе «Открытие Банк Арена». Лиссабонские футболисты обыграли красно-белых со счетом 2:0.

Незадолго до матча бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил «Известиям», что перспективы команды вызывают тревогу. Он подчеркнул, что в действиях команды видна «сыроватость». «Бенфика», по его мнению, на голову сильнее индивидуально и в плане скоростей.

Для «Бенфики» это была первая официальная встреча в сезоне. При этом до этого красно-белые встречались с «Бенфикой» один раз — в рамках группового этапа Лиги чемпионов осенью 2012 года. Тогда дома спартаковцы выиграли 2:1, но в Лиссабоне проиграли 0:2. Обе команды не вышли из группы, уступив путевки в плей-офф «Барселоне» и шотландскому «Селтику». Но гонку за третье место и попадание в плей-офф Лиги Европы выиграла «Бенфика».