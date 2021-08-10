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Спорт
Месси согласовал детали контракта с ПСЖ

Месси прошел медицинское обследование перед переходом в «ПСЖ»

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Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси успешно прошел медицинское обследование перед переходом во французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом 10 августа сообщил журналист Фабрицио Романо.

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Теперь футболисту предстоит изучить документы, для чего он отправился в отель, написал Романо в Twitter. Он также уточнил, что Месси примет участие в пресс-конференции, которая пройдет 11 августа.

По информации журналиста, соглашение Месси с ПСЖ рассчитано на два сезона с возможностью продления до июня 2024-го. С учетом бонусов 34-летний аргентинец может получать около €35 млн в год.

8 августа Месси на пресс-конференции, посвященной его уходу из «Барселоны», не сдержал эмоций и заплакал. Позже он рассказал, что надеется на скорое возвращение в клуб. Он также признался, что сделал всё возможное для того, чтобы остаться в «Барселоне».

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси. Сине-гранатовые не смогли зарегистрировать в лиге новый контракт с игроком из-за финансовых правил чемпионата Испании, передает «Спорт-Экспресс». C 1 июля аргентинец стал свободным агентом, после чего согласовал с каталонцами контракт с 50-процентным понижением зарплаты, однако и такой договор не удалось зарегистрировать в лиге с учетом установленного потолка для «Барсы».

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал в основной команде в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов и шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

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