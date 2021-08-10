Фонд ЖКХ оценил износ коммунальной инфраструктуры в России в 60-70%

Износ коммунальной инфраструктуры в России составляет 60–70%. Об этом заявил журналистам председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин по итогам совещания в Екатеринбурге во вторник, 10 августа.

По его словам, фонд ждет заявки на финансирование от регионов.

«Выделено 150 млрд рублей через Фонд ЖКХ на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства — это водопровод, это очистные сооружения, это канализация», — сказал Степашин.

Он отметил, что в Свердловской области Фонд ЖКХ участвует сейчас в работе над двумя коммунальными объектами, один из которых — это очистные сооружения в городе Верхняя Тура.

В пресс-службе Минфина России сообщили «Известиям», что в настоящее время ведомство совместно с Минстроем и Минэкономики осуществляют подготовительные мероприятия по оценке, отбору проекта Фонда ЖКХ для финансирования за счет средств ФНБ.

«150 млрд рублей — это общий объем средств финансирования, выборка средств будет проходить отдельными траншами», — добавили в министерстве.

Речь идет о сумме, которую вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал выделить Фонду ЖКХ из ФНБ на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

«Серьезный блок — выделение средств Фонду ЖКХ из Фонда национального благосостояния, сумма — до 150 млрд рублей. Отработали проекты на полную сумму», — заявлял Хуснуллин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по реализации отдельных положений его послания парламенту 19 мая.

В конце мая СМИ со ссылкой на источник, знакомый с результатами совещания в кабмине, которое прошло под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова 21 мая, сообщали, что в правительстве выбрали семь приоритетных инфраструктурных проектов общей стоимостью 4,9 трлн рублей для софинансирования из ФНБ и направили их на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину. Среди этих проектов оказался и Фонд реформирования ЖКХ.