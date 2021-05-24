В правительстве выбрали семь проектов для финансирования из ФНБ

В правительстве выбрали семь приоритетных инфраструктурных проектов общей стоимостью 4,9 трлн рублей для софинансирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ), их представили на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщает РБК 24 мая со ссылкой на источник, знакомый с результатами состоявшегося 21 мая совещания в кабмине под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По словам собеседника агентства, в случае утверждения эти проекты получат 895 млрд рублей из ФНБ. Источник в правительстве подтвердил «Известиям», что в правительстве выбрали указанные семь проектов для финансирования из фонда, но не подтвердил суммы, на которые их собираются профинансировать.

По словам источников РБК, 188 млрд рублей получит проект по развитию компании «Российские железные дороги» (РЖД) восточной части БАМа для обеспечения вывоза угля из Якутии в восточном направлении.

Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла профинансируют на 105 млрд рублей. Проект включает московские центральные диаметры, реконструкцию и строительство новых станций, модернизацию железнодорожной инфраструктуры.

На строительство скоростной автодороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань направят 150 млрд рублей. Трасса протяженностью 794 км объединит четыре крупнейшие агломерации — Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую — и в два раза сократит время в пути между Москвой и Казанью. Ее строят рамках исполнения указа президента от 7 мая 2018 года о строительстве и модернизации российских участков автодорог, относящихся к международному транспортному маршруту Европа – Западный Китай (МТМ ЕЗК).

Еще 50 млрд рублей «Автодору» выделят на строительство скоростной автомобильной дороги «Казань-Екатеринбург». Трасса объединит Приволжский и Уральский федеральные округа, пройдет по территории Татарстана и Башкирии, Свердловской области. Время в пути на новом маршруте сократится в два раза — от Казани до Екатеринбурга — с 14 до семи часов. В апреле в «Автодоре» обозначили «Известиям» сроки начала строительства трассы до Екатеринбурга.

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) получит 97 млрд рублей на обновление подвижного состава ГУП «Петербурский метрополитен».

Фонд реформирования ЖКХ получит 150 млрд рублей на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в регионах.

Проекту Минэкономразвития по опережающему социально-экономическому развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона собираются выделить 155 млрд рублей. По данным РБК, общая стоимость проекта составляет 1,8 трлн рублей, его планируется реализовать в 2022–2035 годах.

Ранее в понедельник генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявил журналистам, что холдинг рассчитывает, что получит примерно 25% от стоимости Якутского кластера из ФНБ под низкий процент. Он отмечал, что компания в процессе переговоров может предложить «еще какие-нибудь варианты совместных действий».

По его словам, стоимость Якутского кластера при условии строительства электрифицированных путей может составить 700 млрд рублей, без электрификации — 350 млрд рублей. Проект планируется завершить в 2026–2027 годах.

На совещании по развитию угольной отрасли 2 марта этого года президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова о выделении РЖД средств ФНБ для создания инфраструктуры и увеличения вывоза угля из Якутии. Российский лидер поручил правительству проработать механизмы финансирования этого проекта, включая возможности фонда.