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Литва прокомментировала решение Китая об отзыве посла из страны

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В МИД Литвы подтвердили информацию о том, что Китай отозвал своего посла в Вильнюсе, аргументировав это позицией страны по Тайваню. В ведомстве 10 августа заявили, что сожалеют о решении Китая.

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«Министерство иностранных дел Литвы сожалеет об этом шаге Китая и вновь заявляет, что, уважая принцип единого Китая, оно твердо намерено развивать взаимовыгодные отношения с Тайванем», — говорится в сообщении министерства иностранных дел.

Ранее во вторник стало известно, что Китай принял решение отозвать посла из Вильнюса в связи с тем, что власти Литвы разрешили Тайваню открыть представительство в стране.

До этого Вильнюс объявил о готовности открыть представительство на Тайване, который Пекин считает своей провинцией. Кроме того, республика отказалась покупать китайскую технику, обвинив производителей в шпионаже.

Ранее, 1 июля, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что полное воссоединение Китая является исторической миссией Коммунистической партии Китая, поэтому компартия хочет остановить любые попытки борьбы за независимость Тайваня, добавляет «Газета.ру».

23 июня министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ заявил, что КНР не позволит оторвать Тайвань от «большого Китая». Министр подчеркнул, что «независимость Тайваня добром не кончится, а вмешательство внешних сил успехом не увенчается».

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина.

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