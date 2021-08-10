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Китай отозвал посла из Вильнюса
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Китай отозвал посла из Вильнюса

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Китай принял решение отозвать посла из Вильнюса в связи с тем, что власти Литвы разрешили Тайваню открыть представительство в стране. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает МИД КНР.

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«Недавно правительство Литвы, невзирая на неоднократные представления китайской стороны и предупреждения о последствиях, заявило, что разрешит тайваньской администрации открыть «представительство» от имени «Тайваня». Это стало грубым нарушением принципов коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами и нанесло серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — говорится в сообщении.

Ранее Вильнюс объявил о готовности открыть представительство на Тайване, который Пекин считает своей провинцией. Кроме того, республика отказалась покупать китайскую технику, обвинив производителей в шпионаже.

23 июня министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ заявил, что КНР не позволит оторвать Тайвань от «большого Китая». Министр подчеркнул, что «независимость Тайваня добром не кончится, а вмешательство внешних сил успехом не увенчается».

Обострение отношений Литвы с Китаем стало частью обострения между Евросоюзом и Китаем.

22 марта Совет ЕС утвердил новые санкции против 11 человек, в том числе из России, Китая и Ливии. Речь идет о рестрикциях в отношении физических лиц, причастных, по мнению ЕС, к нарушению прав человека. В случае с Китаем речь идет о «преследовании уйгурского мусульманского меньшинства».

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и Материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина.

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