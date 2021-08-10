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Президент «Урала» объяснил назначение Шалимова главным тренером клуба

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Президент ФК «Урал» (Екатеринбург) Григорий Иванов прокомментировал решение назначить Игоря Шалимова на пост главного тренера команды. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

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«Игорь Михайлович — топовый тренер, который усилит нашу команду. Считаем, что он способен дать нужный результат. Такое решение мы приняли именно после матча с «Сочи». Еще вчера об этом никто не знал», — заявил Иванов.

Отмечается, что контракт с наставником рассчитан на два года. Шалимов работал в «Уралане», женской сборной России, «Краснодаре» и «Химках». Последним клубом специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с октября 2019 по июль 2020 года.

Ранее в этот день сообщалось, что Игорь Шалимов стал новый главным тренером футбольного клуба «Урал». До Шалимова наставником команды был Юрий Матвеев. Во вторник, 10 августа, стало известно, что тренер и руководство футбольного клуба Екатеринбурга пришли к решению о прекращении сотрудничества.

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