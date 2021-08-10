Президент «Урала» объяснил назначение Шалимова главным тренером клуба
Президент ФК «Урал» (Екатеринбург) Григорий Иванов прокомментировал решение назначить Игоря Шалимова на пост главного тренера команды. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».
«Игорь Михайлович — топовый тренер, который усилит нашу команду. Считаем, что он способен дать нужный результат. Такое решение мы приняли именно после матча с «Сочи». Еще вчера об этом никто не знал», — заявил Иванов.
Отмечается, что контракт с наставником рассчитан на два года. Шалимов работал в «Уралане», женской сборной России, «Краснодаре» и «Химках». Последним клубом специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с октября 2019 по июль 2020 года.
Ранее в этот день сообщалось, что Игорь Шалимов стал новый главным тренером футбольного клуба «Урал». До Шалимова наставником команды был Юрий Матвеев. Во вторник, 10 августа, стало известно, что тренер и руководство футбольного клуба Екатеринбурга пришли к решению о прекращении сотрудничества.