Ученые нашли причину бессимптомного течения COVID-19 у ряда пациентов

Ученые из Барселонского института глобального здоровья (Испания) выяснили, что наличие в крови антител к другим коронавирусам помогает организму переносить COVID-19 бессимптомно. Это следует из статьи в научном журнале Nature Communications.

Отмечается, что специалисты изучали уровень антител в крови 578 работников Клинической больницы Барселоны. Они измеряли уровень и тип антител к шести различным антигенам SARS-CoV-2, а также к еще четырем коронавирусам, которые вызывают у человека ОРВИ.

Специалисты выяснили, что у тех работников учреждения, которые болели новой коронавирусной инфекцией бессимптомно, титр антител IgG к другим коронавирусам в начале исследования был выше, чем у тех, кто перенес COVID-19 в средней или тяжелой формах.

Однако иммунный ответ после выздоровления был выше у второй группы, что говорит о меньшей выработке антител к SARS-CoV-2 у тех, чей организм уже противостоял коронавирусам ранее.

Семейство коронавирусов насчитывает 43 вида. На организм человека воздействует всего семь, но не все они вызывают тяжелые пневмонии, заключили специалисты.

7 августа сообщалось, что ученые из медицинского университета Южной Каролины (США) выяснили — уровень содержания в сыворотке крови аминоспирта сфингозина может предсказать, в какой форме пациент перенесет COVID-19. Низкий уровень данного вещества в крови является предпосылкой к бессимптомному течению заболевания.