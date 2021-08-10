ФАС заподозрила ЦУМ и Mercury в ценовом сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит выездные проверки в отношении дистрибьюторов товаров класса люкс на российском рынке — ОАО «ТД ЦУМ» и группы компаний Mercury, специализирующиеся на торговле люксовыми товарами, а также ряд официальных представительств зарубежных брендов. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 10 августа.

«Инспекция ФАС более двух часов ожидала появления представителя компании с доверенностью для того, чтобы пройти в офисные помещения и начать проверку», — отмечается в сообщении.

Группу подозревают в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при реализации товаров онлайн.

Максимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России составляет до 15% от годовой выручки компании. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 млрд рублей.

За ограничение конкуренции российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

В октябре 2020 года ФАС оштрафовала ЦУМ и другие компании группы Mercury за непредоставление информации в ходе расследования о картельном сговоре, в котором фигурируют структуры одного из крупнейших продавцов люкса в России.

Группа Mercury основана в 1993 году Леонидом Фридляндом и Леонидом Струниным, они считаются основными ее владельцами. Сейчас группа управляет, в частности, универмагами — Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге. На площади 70 тыс. кв. м, находящихся под управлением группы, по ее данным, осуществляют продажи более 1,5 тыс. брендов.

В 2013 году Фридлянд через панамскую компанию консолидировал 100% акций ЦУМа. Один из миноритариев подал иск в суд, заявив, что стоимость акций была занижена, отмечает Forbes.