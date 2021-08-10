Прямой эфир
Армия
Первые 20 танков Т-14 «Армата» поступят в войска до конца года
Общество
Белгородский суд оправдал задушившую больного мужа медсестру
Общество
В Минобрнауки рассказали о порядке заселения в общежития непривитых студентов
Армия
Новая подлодка «Казань» сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Экономика
ФАС заподозрила ЦУМ и Mercury в ценовом сговоре
Общество
В минздраве Северной Осетии назвали причину аварии в больнице
Общество
Врач рассказала об опасности «погодной гипоксии» в жару
Наука
Ученые рассказали о снижении антител к COVID-19 из-за курения
Армия
ВС РФ в первом полугодии получили более 200 единиц вооружения и техники

ФАС заподозрила ЦУМ и Mercury в ценовом сговоре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит выездные проверки в отношении дистрибьюторов товаров класса люкс на российском рынке — ОАО «ТД ЦУМ» и группы компаний Mercury, специализирующиеся на торговле люксовыми товарами, а также ряд официальных представительств зарубежных брендов. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 10 августа.

Штраф наплакал: в пандемию ФАС взыскала с финансовых организаций 4,6 млн
Соразмерны ли наказания антимонопольным нарушениям и стоит ли ждать их пересмотра

«Инспекция ФАС более двух часов ожидала появления представителя компании с доверенностью для того, чтобы пройти в офисные помещения и начать проверку», — отмечается в сообщении.

Группу подозревают в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при реализации товаров онлайн.

Максимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России составляет до 15% от годовой выручки компании. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 млрд рублей.

За ограничение конкуренции российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

В октябре 2020 года ФАС оштрафовала ЦУМ и другие компании группы Mercury за непредоставление информации в ходе расследования о картельном сговоре, в котором фигурируют структуры одного из крупнейших продавцов люкса в России.

Группа Mercury основана в 1993 году Леонидом Фридляндом и Леонидом Струниным, они считаются основными ее владельцами. Сейчас группа управляет, в частности, универмагами — Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге. На площади 70 тыс. кв. м, находящихся под управлением группы, по ее данным, осуществляют продажи более 1,5 тыс. брендов.

В 2013 году Фридлянд через панамскую компанию консолидировал 100% акций ЦУМа. Один из миноритариев подал иск в суд, заявив, что стоимость акций была занижена, отмечает Forbes.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021