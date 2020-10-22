ФАС оштрафовала ЦУМ в рамках расследования международного картеля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала ЦУМ и другие компании группы Mercury за непредоставление информации в ходе расследования о картельном сговоре, в котором фигурируют структуры одного из крупнейших продавцов люкса в России. Об этом РБК рассказала замначальника по борьбе с картелями ФАС Екатерина Конопкина.

По ее словам, запрос на получении информации был направлен компаниям ООО «Мэркури Классик», ООО «Мэркури Элит», ООО «Турбийон Холдинг» и ОАО «ТД ЦУМ» после того, как они не предоставили сведения в ходе внеплановых проверок.

В результате ФАС обратилась за помощью к зарубежным коллегам, речь может идти о глобальных трансграничных рынках, среди которых и рынок интернет-торговли. За картель предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 15% от годового оборота компаний. Кроме того, должностных лиц предприятий могут привлечь к уголовной ответственности.

Под картельным сговором подразумевается неформальное соглашение участников одной рыночной отрасли продавать или покупать товары или услуги по определенной цене. Также картельным сговором является договорное регулирование объемов закупок и продаж участниками рынка, чтобы повлиять на уровень цен.

18 октября сообщалось, что ФАС направила в российскую трехстороннюю комиссию разъяснение о предельном повышении цен на услуги ЖКХ. Речь о тарифах, которые будут устанавливаться в 2021–2023 годах.