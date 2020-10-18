ФАС оценила предельный рост тарифов на услуги ЖКХ до 2023 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в российскую трехстороннюю комиссию разъяснение о предельном повышении цен на услуги ЖКХ. Речь о тарифах, которые будут устанавливаться в 2021–2023 годах.

Согласно документу, рост совокупной платы населения за услуги ЖКХ в 2021–2023 годах не должен превысить уровень годовой инфляции.

Так, предельное увеличение тарифов на электричество в стране должно соответствовать прогнозу социально-экономического развития страны до 2024 года. По расчетам экспертов, рост должен составить не более 4% в год, пишет «Российская газета» в материале от 17 октября.

Вместе с этим рост средней цены на газ в стране, по оценке службы, составит в 2021 году 3,11%, а в последующие два года — 3,15% .

Цены на связь в следующем году могут вырасти на 3,7%, а в 2022 и 2023 годах — на 4%. По мнению специалистов ФАС, удельный весь расходов населения на связь в потребительской корзине составляет порядка 3%.

16 октября в распоряжении «Известий» оказались результаты исследования ВЦИОМа, согласно которым каждый пятый россиянин имеет просроченные обязательства по кредитам, налогам, ЖКХ и перед физическими лицами.