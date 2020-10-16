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Каждый пятый россиянин просрочил долг по кредитам, налогам и ЖКХ

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Каждый пятый россиянин имеет просроченные обязательства по кредитам, налогам, ЖКХ и перед физическими лицами. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, которое есть в распоряжении «Известий». У 10% граждан размер долга находится в промежутке от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, менее 50 тыс. — у 8%, а более 500 тыс. — у 2%.

При этом просрочку до 50 тыс. большинство россиян воспринимает спокойно: 83% респондентов заявили, что смогут при необходимости погасить ее в течение года. Те же, кто задолжал больше этой суммы, менее оптимистичны: справиться в сжатые сроки с взятыми на себя обязательствами в размере до 500 тыс. рублей смогут 39% респондентов.

В опросе отмечается, что о возможности пройти процедуру банкротства слышали и знают почти все респонденты — 85%, однако о новой схеме внесудебного признания несостоятельности осведомлено намного меньше россиян, и, в основном, поверхностно: что-то слышали об этом 38% участников исследования, а хорошо знают о ней только 4%. При этом воспользоваться новым механизмом готов каждый третий должник из «целевой аудитории» нововведения — речь о россиянах с просроченными обязательствами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

Осторожность респондентов говорит скорее о зрелом подходе, заявил «Известиям» замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, перед обращением к процедуре банкротства гражданин должен исчерпать все ресурсы самостоятельного выхода из ситуации, например, попытаться рассрочить или уменьшить задолженность.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Осторожно, не погашено: просрочка по долгам есть у 20% россиян

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